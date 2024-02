Questa sera, il 28 febbraio 2024, si terrà la partita tra Chelsea e Leeds valida per il campionato di FA Cup. La partita si preannuncia emozionante e molto combattuta, con entrambe le squadre desiderose di ottenere la vittoria.

Per tutti gli appassionati di calcio che non vorranno perdersi questo match, sarà possibile seguirlo comodamente da casa tramite diverse piattaforme televisive e di streaming.

Dove vedere Chelsea-Leeds in streaming e tv gratis, cronaca, live

Per quanto riguarda la trasmissione in TV, la partita sarà trasmessa in diretta su DAZN, canale digitale terrestre disponibile gratuitamente per tutti gli spettatori italiani.

Inoltre, per coloro che preferiscono seguire il match in streaming, sarà possibile farlo su DAZN, la piattaforma di streaming sportiva che trasmette numerosi eventi calcistici in diretta. Per poter accedere alla partita su DAZN, sarà sufficiente essere abbonati al servizio e collegarsi tramite computer, smartphone, tablet o smart TV.

In questo modo, tutti gli appassionati di calcio potranno godersi la partita tra Chelsea e Leeds comodamente da casa in TV o in streaming, senza dover rinunciare a un momento di sport e divertimento. Non resta che preparare gli snack e trovare il posto migliore sul divano per godersi l’emozione del calcio inglese in diretta.

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.