Oggi, giovedì 28 febbraio 2024, si giocherà uno degli incontri più attesi del campionato di FA Cup: Nottingham contro Manchester United. La partita si terrà alle ore 20:45 presso lo stadio City Ground di Nottingham e promette di essere un match emozionante per tutti gli appassionati di calcio.

Per coloro che non potranno essere presenti allo stadio per tifare la propria squadra del cuore, la buona notizia è che la partita sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming gratis per tutti gli abbonati.

Per quanto riguarda la trasmissione televisiva, la partita sarà trasmessa su DAZN, canale satellitare dedicato al mondo dello sport. Gli appassionati potranno quindi seguire l’incontro comodamente dal divano di casa propria, godendosi ogni azione e ogni emozione del match.

Dove vedere Nottingham-Manchester United in streaming e tv gratis, cronaca, live

In alternativa, per coloro che preferiscono seguire la partita in streaming, sarà possibile farlo gratuitamente anche attraverso la piattaforma DAZN. DAZN è un servizio di streaming sportivo che trasmette eventi sportivi in diretta e in differita, permettendo agli abbonati di seguire le proprie squadre preferite in ogni momento e ovunque si trovino.

Quindi, che tu sia un tifoso del Nottingham o del Manchester United, non perderti l’occasione di seguire questo incredibile match di FA Cup e tifare per la tua squadra. Prepara le bevande e gli snack, mettiti comodo sul divano e goditi lo spettacolo del calcio inglese in diretta televisiva o in streaming su DAZN.

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.