La Ligue 1 è pronta a regalare un’altra partita spettacolare tra il Monaco e il PSG, in programma oggi, 1 marzo 2024. Entrambe le squadre sono in lotta per il titolo e ogni punto guadagnato potrebbe fare la differenza in questa fase cruciale del campionato.

Se sei un appassionato di calcio e non vuoi perderti questo match emozionante, ecco dove puoi guardare la partita in tv e in streaming.

Dove vedere Monaco-PSG in streaming e tv gratis, cronaca, live

La partita Monaco-PSG sarà trasmessa in diretta su Sky Sport, canale che ha i diritti esclusivi per la trasmissione della Ligue 1 in Italia. Per vedere il match basta sintonizzarsi sul canale Sky Sport Serie A o utilizzare il servizio di streaming gratuito Sky Go, accessibile a tutti gli abbonati Sky.

In alternativa, per coloro che non sono abbonati a Sky, c’è la possibilità di guardare la partita in streaming gratuito su alcuni siti web che offrono servizi illegali. Tuttavia, si consiglia di evitare questi siti per questioni di legittimità e di sicurezza informatica.

In conclusione, se sei un tifoso del calcio e non vuoi perderti la sfida tra Monaco e PSG, assicurati di avere accesso a Sky Sport per goderti la partita in diretta e in alta definizione. Che vinca il migliore e che sia uno spettacolo per tutti gli appassionati di calcio!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.