La partita tra Pergolettese e Alessandria, valida per il campionato di Serie C, è in programma oggi, 1 marzo 2024, e sarà trasmessa in diretta sia in tv che in streaming.

Per chi fosse interessato a seguire il match comodamente da casa, la partita sarà trasmessa in chiaro su Sky Sport, canale 248 del digitale terrestre. Inoltre, sarà possibile seguire la diretta streaming gratuita sul sito ufficiale di Sky Sport, accessibile anche da smartphone, tablet e computer.

Dove vedere Pergolettese-Alessandria in streaming e tv gratis, cronaca, live

Entrambe le squadre si stanno giocando posizioni importanti in classifica e cercano di ottenere i tre punti per continuare la corsa alla promozione. Si prevede quindi una partita molto combattuta e emozionante, con entrambe le squadre che daranno il massimo per ottenere la vittoria.

Non perdete l’occasione di seguire questa partita di Serie C, che si preannuncia davvero interessante. Preparate pop-corn e bibite, mettetevi comodi sul divano e godetevi il calcio spettacolo direttamente da casa vostra, grazie alla trasmissione in diretta su Sky Sport e in streaming gratuito sul sito ufficiale. Buona visione a tutti!

