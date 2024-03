Il campionato di Primavera 1 continua a regalare emozioni e oggi alle ore 14:30 si giocherà una partita molto attesa, quella tra Monza ed Empoli.

Gli appassionati di calcio potranno seguire questo interessante match in diretta sia in televisione che in streaming gratuito. Sportitalia, infatti, trasmetterà la partita in chiaro sul canale 60 del digitale terrestre e sul 225 di Sky.

Inoltre, per chi preferisce seguire la partita in streaming, sarà possibile farlo gratuitamente sul sito ufficiale di Sportitalia e sull’app Sportitalia Plus, disponibile per iOS e Android.

Dove vedere Monza-Empoli in streaming e tv gratis, cronaca, live

La sfida tra Monza ed Empoli promette di essere molto combattuta, entrambe le squadre sono in cerca di punti preziosi per la classifica e daranno il massimo per ottenere la vittoria. Non perdete l’occasione di godervi questo spettacolo del calcio giovanile italiano, sintonizzandovi su Sportitalia o collegandovi in streaming sul sito ufficiale o sull’app.

Forza ragazzi, che vinca il migliore!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.