Questo venerdì 1 marzo 2024 si terrà la partita tra il Celta Vigo e l’Almeria, valida per il campionato di Liga Spagnola. La sfida si preannuncia interessante, con entrambe le squadre che cercheranno di ottenere i tre punti per scalare la classifica e raggiungere i propri obiettivi stagionali.

Per quanto riguarda la trasmissione in televisione, la partita sarà trasmessa in diretta su DAZN, il servizio di streaming sportivo che ha acquisito i diritti di trasmissione della Liga Spagnola. Per gli abbonati a questo servizio sarà quindi possibile seguire la partita comodamente da casa propria.

Dove vedere Celta Vigo-Almeria in streaming e tv gratis, cronaca, live

Se non si è abbonati a DAZN, non c’è da preoccuparsi: è possibile seguire la partita in streaming gratuitamente su diversi siti web che offrono la visione delle partite di calcio in maniera legale. Basterà cercare online i link affidabili per assistere alla partita in tempo reale.

In ogni caso, la partita tra il Celta Vigo e l’Almeria è sicuramente una delle più attese del weekend di Liga Spagnola e promette emozioni e spettacolo per tutti gli appassionati di calcio. Non perdete l’occasione di seguire questo match e tifare per la vostra squadra del cuore!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.