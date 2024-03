Sparta Rotterdam-AZ Alkmaar: dove vedere la partita in tv e streaming

Questa sera, sabato 2 marzo 2024, alle ore 20:00 si giocherà l’interessante match di Eredivisie tra Sparta Rotterdam e AZ Alkmaar. Entrambe le squadre sono reduci da buone prestazioni e cercheranno di conquistare i tre punti per continuare la loro corsa in campionato.

Se non potete recarvi allo stadio per tifare la vostra squadra del cuore, ecco dove potete seguire la partita comodamente da casa in tv o in streaming.

Dove vedere Sparta Rotterdam-AZ Alkmaar in streaming e tv gratis, cronaca, live

La partita Sparta Rotterdam-AZ Alkmaar verrà trasmessa in diretta su DAZN, la piattaforma di streaming sportivo che offre la possibilità di vedere numerosi eventi sportivi in diretta e on demand. Per poter guardare la partita attraverso DAZN è necessario sottoscrivere un abbonamento mensile o annuale alla piattaforma.

In alternativa, la partita potrà essere seguita anche su alcuni canali televisivi. Verificate la programmazione della vostra emittente preferita per vedere se la partita sarà trasmessa in tv.

Se non avete la possibilità di guardare la partita né in tv né in streaming, potrete seguire l’andamento del match attraverso i numerosi siti sportivi che offrono aggiornamenti in tempo reale, come ad esempio Eurosport, La Gazzetta dello Sport o Goal.

Insomma, non c’è scusa per non seguire la partita di Eredivisie tra Sparta Rotterdam e AZ Alkmaar. Preparate i popcorn, sedetevi comodi sul divano e godetevi lo spettacolo del calcio olandese. Forza ragazzi!

