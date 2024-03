Il campionato spagnolo di Liga continua con una partita molto attesa tra il Getafe e il Las Palmas, in programma per oggi sabato 2 marzo 2024. La sfida si preannuncia emozionante e ricca di colpi di scena, con entrambe le squadre che daranno il massimo per portare a casa i tre punti in palio.

Se sei un appassionato di calcio e non vuoi perderti nemmeno un minuto di questo match, ecco dove potrai seguirlo in tv e in streaming.

Dove vedere Getafe-Las Palmas in streaming e tv gratis, cronaca, live

La partita tra il Getafe e il Las Palmas sarà trasmessa in diretta su DAZN, la piattaforma di streaming sportiva che offre la possibilità di vedere numerosi eventi sportivi in diretta e on demand. Se sei abbonato a DAZN potrai seguire la partita comodamente da casa tua, o anche in mobilità con il tuo smartphone o tablet.

Inoltre, per tutti coloro che non sono abbonati, DAZN offre la possibilità di vedere la partita gratuitamente per i primi 30 giorni di prova. Quindi se non sei ancora abbonato, questa potrebbe essere un’ottima occasione per testare il servizio e goderti la partita senza dover spendere nulla.

Non perdere l’opportunità di seguire il Getafe contro il Las Palmas, una partita che promette grandi emozioni e spettacolo calcistico di alto livello. Che il migliore vinca!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.