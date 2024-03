Vis Pesaro-Pontedera, dove vedere la partita in tv e streaming gratis anche su Sky Sport

Oggi, sabato 2 marzo 2024, si giocherà la partita tra Vis Pesaro e Pontedera, valida per il campionato di Serie C. Gli appassionati di calcio non possono perdersi questo importante incontro, che si preannuncia emozionante e ricco di colpi di scena.

Per chi non potrà essere presente allo stadio per seguire la partita dal vivo, ci sono diverse opzioni per poterla vedere comodamente da casa, sia in tv che in streaming.

Dove vedere Vis Pesaro-Pontedera in streaming e tv gratis, cronaca, live

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport, che detiene i diritti televisivi per la Serie C. Quindi, tutti gli abbonati a Sky potranno godersi il match comodamente dal divano di casa propria.

Inoltre, per coloro che non sono abbonati a Sky Sport, esiste la possibilità di usufruire del servizio di streaming gratuito offerto dalla piattaforma Now TV. Basta registrarsi sul sito e accedere alla sezione dedicata al calcio per poter seguire la partita in diretta e in alta definizione.

Non c’è quindi nessuna scusa per non seguire Vis Pesaro-Pontedera, un match che promette grande spettacolo e tanta emozione. Che il migliore vinca!

