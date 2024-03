Oggi sabato 2 marzo 2024 alle ore 15 si terrà la partita tra il Torino e la Fiorentina, valida per il campionato di Serie A. I tifosi di entrambe le squadre non vedono l’ora di assistere a questo emozionante incontro, che si preannuncia molto combattuto e ricco di spettacolo.

Per coloro che non potranno essere presenti allo stadio per tifare la propria squadra del cuore, ci sono diverse opzioni per poter seguire la partita comodamente da casa. La partita sarà trasmessa in diretta TV sui canali Sky Sport Serie A e Sky Sport, che hanno i diritti per la trasmissione di tutti i match del campionato di Serie A.

Inoltre, coloro che sono abbonati al servizio di streaming DAZN potranno vedere la partita in diretta anche tramite questa piattaforma. DAZN ha acquisito i diritti per la trasmissione in esclusiva di alcuni match di Serie A, tra cui quello tra il Torino e la Fiorentina.

Dove vedere Torino-Fiorentina in streaming e tv gratis, cronaca, live

Per coloro che non sono abbonati a nessuna di queste piattaforme, esiste comunque la possibilità di seguire la partita in streaming gratuito tramite alcuni siti web che offrono questo servizio. Basterà collegarsi a uno di questi siti e cercare il link per la diretta della partita desiderata.

In conclusione, non c’è scusa per non poter vedere la partita tra il Torino e la Fiorentina, che si preannuncia molto emozionante e ricca di colpi di scena. Che il migliore vinca e che sia una partita all’insegna dello spettacolo e del fair play. Forza Torino, Forza Fiorentina!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.