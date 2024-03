Questa sera alle ore 20:45 si terrà la partita tra Monza e Roma, valida per il campionato di Serie A. Se sei un appassionato di calcio e non vuoi perderti neanche un minuto di questo match, ecco come potrai seguirlo comodamente da casa tua.

La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN, la piattaforma streaming che ha acquisito i diritti per la trasmissione di diversi eventi sportivi, tra cui la Serie A. Se sei abbonato a DAZN potrai quindi vedere la partita comodamente dal tuo dispositivo preferito, che sia un computer, uno smartphone, un tablet o una smart TV.

Dove vedere Monza-Roma in streaming e tv gratis, cronaca, live

Se non sei abbonato a DAZN, puoi comunque seguire la partita in streaming gratuitamente attraverso il servizio gratuito offerto da alcuni operatori di telecomunicazioni, come ad esempio TIM e Vodafone. Basta essere clienti di uno di questi operatori e avere un dispositivo connesso a internet per poter vedere la partita in streaming.

In alternativa, se preferisci guardare la partita su un canale televisivo tradizionale, potrai sintonizzarti su DAZN1, il canale disponibile anche sulla piattaforma Sky che trasmette gli eventi principali di DAZN.

Insomma, non ci sono scuse per non seguire questa partita tra Monza e Roma, che promette di essere avvincente e ricca di emozioni. Prepara pop-corn e bibite, mettiti comodo sul divano e goditi lo spettacolo del calcio italiano in diretta dalla tua casa.

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.