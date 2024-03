La Bundesliga è pronta a regalare agli appassionati di calcio una nuova emozionante sfida: Darmstadt contro Augusta. La partita, valida per il campionato di Bundesliga, è in programma oggi sabato 2 marzo 2024 e sarà trasmessa in diretta sia in TV che in streaming.

Gli amanti del calcio potranno seguire la partita Darmstadt-Augusta in chiaro su Rai Sport, canale gratuito che trasmette diverse partite della Bundesliga ogni settimana. Potrete quindi sintonizzarvi sul canale 57 del vostro digitale terrestre o consultare la programmazione sul sito ufficiale della Rai per non perdervi neanche un minuto di gioco.

Dove vedere Darmstadt-Augusta in streaming e tv gratis, cronaca, live

Per chi preferisce seguire la partita in streaming, invece, c’è la possibilità di utilizzare il servizio gratuito offerto da RaiPlay, il portale online della Rai che consente di vedere i programmi in diretta o in differita su qualsiasi dispositivo collegato a internet.

In alternativa, per gli abbonati a Sky Sport, sarà possibile seguire la partita anche tramite il servizio Sky Go, che consente di guardare i canali Sky Sport in diretta ovunque ci si trovi, grazie alla possibilità di accedere dal proprio smartphone, tablet o computer.

Insomma, non ci sono scuse per non seguire la partita Darmstadt-Augusta e godersi una bellissima giornata di calcio all’insegna dell’emozione e del divertimento. Che il migliore vinca!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.