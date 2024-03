Dove vedere Brentford-Chelsea in streaming e tv gratis, cronaca, live

La Premier League offre sempre partite emozionanti e ricche di colpi di scena, e oggi non sarà da meno con il match fra Brentford e Chelsea, in programma alle ore 16:00. Se sei un appassionato di calcio e non vuoi perderti neanche un minuto di questa sfida, ecco dove potrai seguirla in tv e in streaming.

Per quanto riguarda la trasmissione televisiva, la partita sarà trasmessa in esclusiva su Sky Sport, canale disponibile sia sul digitale terrestre che sul satellite. Se sei abbonato a Sky, potrai semplicemente sintonizzarti sul canale dedicato e goderti il match comodamente da casa tua.

Ma se non sei abbonato a Sky, niente paura: esiste comunque la possibilità di seguire la partita in streaming. Sky Sport offre infatti un servizio di streaming gratuito per tutti i suoi abbonati, che permette di guardare le partite in diretta anche da dispositivi mobili come smartphone e tablet. Basterà accedere all’applicazione di Sky Go e inserire le proprie credenziali per poter godere dello spettacolo calcistico direttamente sul proprio dispositivo.

Inoltre, per chi non è abbonato a Sky, esiste la possibilità di vedere la partita in streaming su alcune piattaforme online che offrono servizi di streaming sportivi. Si tratta di una soluzione ideale per coloro che preferiscono guardare le partite comodamente dal proprio computer o dal proprio smart TV.

Insomma, non avrai scuse per non seguire la partita fra Brentford e Chelsea, che promette di regalare emozioni e gol. Prepara i popcorn, sintonizzati sul canale di Sky Sport e goditi la partita in diretta, o approfitta del servizio di streaming per non perdere nemmeno un attimo di questa emozionante sfida di Premier League. Buona visione!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.