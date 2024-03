La partita tra Fulham e Brighton, valida per il campionato di Premier League, si terrà oggi sabato 2 marzo 2024. Gli appassionati di calcio potranno seguire l’incontro in TV e in streaming gratuito, grazie alla copertura offerta da Sky Sport.

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport, il canale televisivo dedicato allo sport che offre la possibilità di seguire le partite di calcio più importanti, inclusa quella tra Fulham e Brighton. Gli abbonati a Sky Sport potranno gustarsi l’incontro comodamente da casa propria, godendo di una qualità di trasmissione eccellente e della professionalità dei commentatori.

Dove vedere Fulham-Brighton in streaming e tv gratis, cronaca, live

Per coloro che preferiscono seguire la partita in streaming, Sky mette a disposizione anche la piattaforma Sky Go, che consente di guardare i contenuti televisivi in diretta su dispositivi mobili come smartphone, tablet, smart TV e computer. In questo modo, anche chi è in movimento potrà godersi il match in tempo reale, semplicemente collegandosi a internet.

Inoltre, per chi non è abbonato a Sky Sport, esiste la soluzione di NOW TV, il servizio di streaming on demand di Sky che offre la possibilità di acquistare la visione delle singole partite o di sottoscrivere un abbonamento mensile per accedere a tutti i contenuti sportivi in diretta.

Insomma, chiunque voglia seguire la partita tra Fulham e Brighton avrà diverse opzioni a disposizione per farlo comodamente da casa o in mobilità, grazie alla copertura offerta da Sky Sport e alle soluzioni di streaming disponibili. Non resta che preparare i pop-corn e godersi un’intensa giornata di calcio!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.