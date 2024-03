Dove vedere Nottingham-Liverpool in streaming e tv gratis, cronaca, live

Oggi sabato 2 marzo 2024 si gioca una partita importante valida per il campionato di Premier League inglese: Nottingham contro Liverpool. Il match si terrà allo stadio The City Ground di Nottingham e sarà sicuramente uno spettacolo da non perdere per gli appassionati di calcio.

Per chi desidera seguire la partita comodamente da casa, sappiate che potrete farlo sia su canali televisivi che in streaming. In TV, potrete vedere la partita in diretta su Sky Sport, il canale che trasmette tutte le partite di Premier League in esclusiva in Italia. Basta sintonizzarsi sul canale Sky Sport Football (canale 203 del digitale terrestre) per non perdere nemmeno un secondo dell’azione in campo.

Se invece preferite seguire la partita in streaming, potrete farlo gratuitamente su Sky Go, il servizio di streaming di Sky Sport disponibile su smartphone, tablet e computer. Basta accedere con le vostre credenziali Sky e avrete accesso a tutti i canali Sky Sport, compreso quello che trasmette la partita tra Nottingham e Liverpool.

Non perdete l’occasione di assistere a questo emozionante incontro di Premier League e godetevi lo spettacolo del calcio inglese comodamente da casa vostra. Forza Nottingham! Forza Liverpool!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.