Dove vedere Genoa-Inter Primavera in streaming e tv gratis, cronaca, live

Oggi, domenica 3 marzo 2024, si gioca la partita tra Genoa e Inter valida per il campionato di Primavera 1. La partita si terrà alle ore 15:00 e sarà possibile seguirla in diretta televisiva e in streaming gratuito su Sportitalia.

Per quanto riguarda la trasmissione televisiva, Sportitalia è il canale che trasmetterà in diretta la partita tra Genoa e Inter. Sportitalia è disponibile sui canali 60 del digitale terrestre, 225 di Sky e 60 di Tivùsat.

Per chi non potesse seguire la partita in tv, è possibile usufruire della modalità streaming gratuita offerta da Sportitalia. Basterà collegarsi al sito ufficiale del canale e selezionare il live streaming della partita per poterla seguire comodamente da qualsiasi dispositivo connesso a internet.

La partita tra Genoa e Inter si preannuncia molto interessante, con entrambe le squadre che daranno il massimo per conquistare i tre punti in palio. Non perdete l’occasione di seguire questa emozionante sfida e godervi il talento dei giovani calciatori in campo.

Ricordiamo che Sportitalia è il canale che si dedica soprattutto agli sport minori e alle giovani promesse, offrendo agli appassionati la possibilità di seguire le partite di Primavera 1 e altri campionati giovanili in diretta e in chiaro. Non perdete l’appuntamento con Genoa-Inter e godetevi lo spettacolo del calcio giovanile italiano.

