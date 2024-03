Oggi, domenica 3 marzo 2024, si disputerà una partita molto attesa nel campionato di Coppa Italia Femminile: Fiorentina-Juventus Femminile. Il match si preannuncia emozionante e ricco di spunti interessanti, con entrambe le squadre desiderose di aggiudicarsi la vittoria e avanzare nel torneo.

Se sei un appassionato di calcio femminile e non vuoi perderti questo importante incontro, ecco come potrai seguire la partita in diretta sia in TV che in streaming.

Dove vedere Fiorentina-Juventus Femminile in streaming e tv gratis, cronaca, live

Per quanto riguarda la trasmissione televisiva, la partita Fiorentina-Juventus Femminile sarà trasmessa in diretta su Rai Sport, canale visibile sulla piattaforma digitale terrestre e sul satellite. Basterà sintonizzarsi sul canale giusto per godersi il match comodamente da casa propria.

Se preferisci seguire la partita in streaming, potrai farlo gratuitamente anche su DAZN, la piattaforma che trasmette in diretta numerosi eventi sportivi, inclusi quelli relativi al calcio femminile. È sufficiente accedere all’applicazione o al sito di DAZN e cercare la partita Fiorentina-Juventus Femminile nella sezione dedicata alle partite in diretta.

Grazie a queste opzioni di trasmissione, potrai goderti la partita tra Fiorentina e Juventus Femminile comodamente da casa tua, senza perderti nemmeno un minuto di azione sul campo. Non perdere l’emozione del calcio femminile italiano e sostieni la tua squadra preferita in questo appassionante incontro di Coppa Italia Femminile.

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.