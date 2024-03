Dove vedere Rennes-Lorient in streaming e tv gratis, cronaca, live

La Ligue 1 è pronta a regalarci un’altra emozionante partita tra Rennes e Lorient, in programma oggi domenica 3 marzo 2024. Ma dove potremo seguire questo importante match in TV e in streaming gratuito?

Per tutti coloro che vorranno gustarsi questa partita comodamente dal divano di casa propria, la soluzione migliore sarà sintonizzarsi su Sky Sport. Il canale sportivo leader in Italia trasmetterà in diretta Rennes-Lorient a partire dalle ore 15:00, con commento in italiano e tutti gli approfondimenti pre e post partita.

Per coloro che invece preferiscono seguire la partita in streaming, Sky mette a disposizione dei suoi abbonati la piattaforma Sky Go, che consente di guardare i propri programmi preferiti su dispositivi mobili come smartphone, tablet e computer. Basta scaricare l’applicazione e accedere con le proprie credenziali per poter godere della visione della partita in diretta.

In alternativa, per chi non è abbonato a Sky ma vuole comunque vedere la partita, è possibile sfruttare la piattaforma gratuita di streaming DAZN, che trasmette una grande varietà di eventi sportivi in diretta, tra cui la Ligue 1. Basta registrarsi sul sito web e attendere l’inizio della partita per poterla seguire comodamente da casa propria.

Insomma, ci sono diverse opzioni per non perdersi questo importante match di calcio tra Rennes e Lorient. Che siate abbonati a Sky o preferiate DAZN, potrete comunque godervi questa emozionante sfida in diretta e gratuitamente. Non vi resta che preparare gli snack e godervi lo spettacolo!

