Oggi, domenica 3 marzo 2024, si giocherà la partita tra Picerno e Monopoli valida per il campionato di Serie C. Questo importante match potrà essere seguito in televisione e in streaming gratis, anche su Sky Sport.

Per gli appassionati del calcio che vorranno seguire la sfida tra Picerno e Monopoli, potranno farlo direttamente su Sky Sport. Il canale satellitare trasmetterà in diretta e in esclusiva questa partita del campionato di Serie C. In particolare, potrete trovare la partita sui canali Sky Sport Serie C e Sky Sport 24, dedicati al mondo del calcio italiano e internazionale.

Dove vedere Picerno-Monopoli in streaming e tv gratis, cronaca, live

Inoltre, per coloro che preferiscono seguire la partita in streaming, Sky mette a disposizione il servizio Sky Go, che permette di guardare i programmi Sky anche su dispositivi mobili come smartphone, tablet e computer. Basterà essere abbonati a Sky e avere a disposizione una connessione internet per poter usufruire di questo servizio comodamente da casa o in movimento.

Quindi, non vi resta che preparare gli snack, accendere la TV o il dispositivo su cui seguire lo streaming e godervi la partita tra Picerno e Monopoli, pronti per tifare e vivere tutte le emozioni del calcio italiano. Buona visione!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.