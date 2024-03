Turris, mediana a pezzi: Casarini preoccupa, Pugliese in forte dubbio per Giugliano

La Turris si rimette in carreggiata con il pareggio (con tanto amaro in bocca) conquistato nella sfida contro il Taranto di Eziolino Capuano. Il pensiero dei corallini però ora è rivolto alle condizioni di Federico Casarini, il centrocampista uscito per infortunio durante il secondo tempo ha preoccupato tutti dal primo istante, specialmente il tecnico Menichini (come poi ha ammesso in conferenza stampa). E in vista della sfida contro il Giugliano rischia di non essere l’unica defezione in un centrocampo che continua a perdere pezzi.

Casarini preoccupa la Turris, per Pugliese le speranze sono pochissime

Federico Casarini è senza dubbio il faro della squadra corallina, da quando è arrivato lui la squadra è cambiata, con Menichini che lo reputa un calciatore unico per abilità e temperamento in campo. Il mediano nella sfida di ieri però ha dovuto alzare bandiera bianca dopo un contrasto nella ripresa. Le prime sensazioni non sono state positive, a detta anche del tecnico Menichini. Costui ha raccontato come il calciatore si sia lamentato di un dolore alla caviglia, che preoccupa tutto lo staff in vista della sfida di mercoledì contro il Giugliano. Solamente gli esami di oggi però scioglieranno ogni dubbio sul calciatore, ma la paura è quella di perderlo per molte partite.

Chi anche è a rischio per mercoledì è Pugliese, il classe 2004 anche lui ha avuto un problema alla caviglia che lo ha messo ko nel corso dell’ultima settimana. Anche per lui le speranze di vederlo in campo mercoledì sono al minimo, con Menichini che conta di riaverlo per il posticipo di lunedì prossimo contro la Casertana. Problemi non di poco conto dunque, con la Turris che perde i suoi due maggiori protagonisti del buon momento di forma, problemi anche per Menichini che con tutta probabilità potrà fare affidamento solo su Scaccabarozzi, Franco e Siega in vista delle prossime decisive sfide di campionato.