Oggi lunedì 4 marzo 2024 si gioca una partita molto attesa nel campionato di Serie A: l’Inter affronterà il Genoa allo stadio San Siro di Milano. La sfida si prevede intensa e ricca di emozioni, con entrambe le squadre che cercheranno di ottenere i preziosi punti in palio.

Se non riuscite ad andare allo stadio per tifare la vostra squadra del cuore, non preoccupatevi: la partita sarà trasmessa in diretta sia in tv che in streaming gratis anche su DAZN. Potrete seguire tutte le azioni del match comodamente da casa vostra o in qualsiasi altro luogo vi troviate.

Dove vedere Inter-Genoa in streaming e tv gratis, cronaca, live

Per quanto riguarda la diretta tv, la partita Inter-Genoa sarà trasmessa su vari canali sportivi, come ad esempio Sky Sport e DAZN. Consultate la vostra guida tv per scoprire il canale esatto su cui poter seguire la partita.

Se invece preferite seguire la partita in streaming, potrete accedere gratuitamente alla piattaforma DAZN, che trasmetterà il match in diretta e in alta definizione. Basterà avere una connessione internet stabile e un dispositivo compatibile per poter godere della partita in streaming senza interruzioni.

Non perdetevi quindi l’emozione di questa sfida tra Inter e Genoa e preparatevi a tifare per la vostra squadra del cuore. Buona visione a tutti!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.