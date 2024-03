La Lazio sogna i primi quarti di finale di Champions League dal 1999/2000. All’andata, un rigore trasformato da Ciro Immobile nel secondo tempo è bastato a garantirle un sensazionale 1-0 contro il Bayern, ridotto in dieci uomini dopo l’espulsione di Dayot Upamecano per il fallo che ha causato il calcio di rigore.

I biancocelesti, però, hanno ancora molto da fare a Monaco, perché il Bayern non perde una partita casalinga di UEFA Champions League dal 2020/21 (V10 P3) ed è arrivato ai quarti in 10 delle ultime 11 stagioni. “Siamo ancora in gara e tra qualche settimana verranno nel nostro stadio”, ha detto l’attaccante Harry Kane dopo l’andata. “Dobbiamo guardare avanti e provare a dare una svolta”.

UEFA CHAMPIONS LEAGUE | Bayern Monaco-Lazio, le probabili formazioni

Bayern Monaco: Neuer; Kimmich, Dier, Kim, Davies; Pavlovic, Goretzka; Tel, Müller, Musiala; Kane

Indisponibili: Upamecano (squalificato), Coman (bicipite femorale), Peretz (ginocchio), Sarr (ginocchio)

In dubbio: Gnabry (inguine), Sané (inguine)

Lazio: Provedel; Marušić, Mario Gila, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Vecino, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson

Indisponibili: Patric (inguine)

In dubbio: Rovella (ernia)