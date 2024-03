Questa sera, mercoledì 6 marzo 2024, si giocherà la partita tra Taranto e Virtus Francavilla, valida per il campionato di Serie C. La squadra di casa, il Taranto, cercherà di conquistare i tre punti per rimanere in lotta per la promozione in Serie B, mentre la Virtus Francavilla tenterà di ottenere una vittoria fondamentale per allontanarsi dalla zona retrocessione.

Se non potete assistere alla partita direttamente allo stadio, potrete comunque seguirla comodamente da casa. Il match sarà trasmesso in diretta su Sky Sport, sui canali Sky Sport Serie C e Sky Sport Calcio. Inoltre, sarà possibile vedere la partita in streaming gratuito sul sito ufficiale di Sky Sport, sia su pc che su dispositivi mobile, grazie al servizio Sky Go.

Dove vedere Taranto-Virtus Francavilla in streaming e tv gratis, cronaca, live

