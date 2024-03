La partita tra Borussia Dortmund e PSV, valida per il campionato di UEFA Champions League, si terrà oggi martedì 12 marzo 2024 e sarà un imperdibile scontro tra due squadre di alto livello in cerca della vittoria.

Se sei un appassionato di calcio e non vuoi perderti questo emozionante match, ecco dove potrai seguire la partita in tv e in streaming gratuitamente.

Dove vedere Borussia Dortmund-PSV in streaming e tv gratis, cronaca, live

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport, canale televisivo dedicato interamente allo sport, il quale detiene i diritti di trasmissione della Champions League. Quindi, se sei abbonato a Sky, potrai semplicemente sintonizzarti sul canale per goderti la partita comodamente da casa tua.

Se non sei abbonato a Sky ma desideri comunque seguire la partita in streaming, potrai farlo grazie all’app Sky Go, disponibile su dispositivi mobili, tablet e computer. Scaricando gratuitamente l’app e effettuando il login con le tue credenziali, potrai goderti la partita in diretta e in alta definizione.

In alternativa, potrai seguire la partita anche su alcuni siti web che offrono lo streaming gratuito delle partite di calcio, ma ti consigliamo di fare attenzione alla qualità dello streaming e alla presenza di eventuali pubblicità invasive.

Insomma, non c’è scusa per non seguire questo eccitante match tra Borussia Dortmund e PSV, due squadre di grande livello che si sfideranno per conquistare la vittoria in questa importante competizione europea. Prepara le tue pizze e le birre, sintonizzati su Sky Sport e goditi lo spettacolo del calcio internazionale!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.