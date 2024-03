Oggi, venerdì 15 marzo 2024, si giocherà una partita molto attesa della Bundesliga tedesca: Colonia-Lipsia. Entrambe le squadre sono in lotta per posizioni di alta classifica e promettono un match emozionante e combattuto.

Per tutti gli appassionati di calcio che non vorranno perdersi neanche un minuto di questa partita, ci sono diverse opzioni per poterla guardare comodamente da casa. La partita Colonia-Lipsia sarà trasmessa in diretta sia in televisione che in streaming gratuito su Sky Sport e DAZN.

Su Sky Sport, potete sintonizzarvi sul canale dedicato alle partite di Bundesliga e seguire l’incontro tra Colonia e Lipsia in diretta con commento in italiano. In alternativa, potete decidere di guardare la partita in streaming su Sky Go, l’applicazione che permette di vedere tutto il palinsesto Sky anche da dispositivi mobili come smartphone e tablet.

Dove vedere Colonia-Lipsia in streaming e tv gratis, cronaca, live

Se invece preferite utilizzare DAZN, potrete accedere alla diretta della partita Colonia-Lipsia sul canale dedicato alla Bundesliga. Con DAZN, potrete guardare la partita anche su smart TV, computer o smartphone, in qualsiasi momento e ovunque vi troviate.

Quindi, non c’è davvero scusa per non seguire questo importante match di Bundesliga tra Colonia e Lipsia. Sintonizzatevi su Sky Sport o DAZN e godetevi un’emozionante serata di calcio!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.