Oggi venerdì 15 marzo 2024, alle ore 20:45, si giocherà la partita di Serie A tra Empoli e Bologna, due squadre che si daranno battaglia per conquistare preziosi punti nella lotta per la salvezza. La gara si svolgerà presso lo stadio Carlo Castellani di Empoli e si preannuncia essere una sfida avvincente e ricca di emozioni.

Se sei un appassionato di calcio e non vuoi perderti neanche un minuto di questo match, ecco dove potrai seguire la partita in tv e in streaming gratis.

Per quanto riguarda la trasmissione televisiva, la partita Empoli-Bologna sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Serie A e su DAZN, due delle principali emittenti sportive italiane. Su Sky Sport Serie A potrai goderti la partita con una copertura completa e dettagliata, mentre su DAZN potrai seguire il match in streaming su qualsiasi dispositivo, come smartphone, tablet o smart TV.

Dove vedere Empoli-Bologna in streaming e tv gratis, cronaca, live

Se non sei abbonato a Sky o a DAZN, non preoccuparti, esistono diverse soluzioni per poter vedere la partita in streaming gratuitamente. Infatti, molte piattaforme online offrono servizi di streaming gratuiti, come ad esempio Rojadirecta, LiveTV o FirstRowSports.

Tieni conto che questi siti web possono essere soggetti a blocchi geografici o a problemi di copyright, quindi assicurati di utilizzare una connessione VPN per accedere a contenuti non disponibili nella tua area geografica.

Insomma, non c’è scusa per non seguire questa interessante partita di Serie A tra Empoli e Bologna. Prepara i pop corn, rilassati sul divano e goditi lo spettacolo del calcio italiano, anche in streaming gratis grazie a Sky Sport e DAZN.

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.