Dove vedere Catania-Audace Cerignola in streaming e tv gratis, cronaca, live

Questa sera si terrà uno degli incontri più attesi del campionato di Serie C: Catania contro Audace Cerignola. La partita si svolgerà alle ore 20:30 presso lo stadio Angelo Massimino e promette di regalare spettacolo ai tifosi delle due squadre.

Per chi non potrà essere presente allo stadio, ci sono diverse opzioni per poter seguire la partita comodamente da casa. La partita sarà trasmessa in diretta su Sportitalia, canale televisivo disponibile sul digitale terrestre al canale 60 e sul satellite al canale 225. Inoltre, sarà possibile vedere il match in streaming gratuito sul sito web di Sportitalia.

Catania-Audace Cerignola

Per chi preferisce seguire la partita su Sky Sport, l’incontro sarà trasmesso su Sky Sport Arena (canale 204) e su Sky Sport Uno (canale 201).

In alternativa, gli abbonati a DAZN potranno seguire la partita in diretta streaming sulla piattaforma. Per coloro che non sono ancora abbonati, è possibile attivare un periodo di prova gratuito di 30 giorni per poter vedere la partita senza costi aggiuntivi.

In conclusione, gli appassionati di calcio potranno godersi lo scontro tra Catania e Audace Cerignola comodamente da casa, seguendo la partita in tv su Sportitalia, Sky Sport o in streaming su DAZN. Sarà una serata emozionante e ricca di spettacolo per tutti i tifosi delle due squadre.

