La partita tra Inter e Napoli, valida per il campionato di Serie A, è in programma per oggi domenica 17 marzo 2024. Gli appassionati di calcio non possono assolutamente perdere questo match che promette spettacolo e emozioni.

Per chi non potrà essere presente allo stadio per tifare la propria squadra del cuore, ci sono diverse opzioni per poter seguire la partita comodamente da casa, in tv o in streaming.

Dove vedere Inter-Napoli in streaming e tv gratis, cronaca, live

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e DAZN. Sky Sport offre la possibilità di vedere la partita su vari canali, tra cui Sky Sport Serie A e Sky Sport Uno. DAZN è un servizio di streaming che trasmette molti eventi sportivi in diretta, inclusi i match della Serie A.

Per chi non è abbonato a Sky Sport o a DAZN, esiste la possibilità di vedere la partita in chiaro su alcuni canali televisivi, come ad esempio la Rai o Mediaset.

Inoltre, per coloro che preferiscono lo streaming, sia Sky Sport che DAZN offrono la possibilità di seguire la partita in diretta sul proprio dispositivo mobile, come smartphone o tablet. Basta scaricare l’applicazione di Sky Go o DAZN e accedere con le proprie credenziali.

Insomma, ci sono diverse opzioni per poter godere della partita tra Inter e Napoli, sia in tv che in streaming, e tifare per la propria squadra del cuore. Che il migliore vinca!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.