La partita di Serie C tra Turris e Catania, in programma domenica 24 marzo 2024, promette di essere un confronto emozionante tra due squadre che puntano ad ottenere importanti risultati in campionato. Se sei un appassionato di calcio e non vuoi perderti neanche un minuto di gioco, ecco dove potrai vedere la partita in TV e in streaming gratuitamente.

La gara tra Turris e Catania sarà trasmessa in diretta su Rai Sport, canale televisivo gratuito che ha i diritti per la Serie C. Potrai quindi seguire la partita comodamente dal tuo divano, senza dover pagare alcun abbonamento o servizio a pagamento.

Dove vedere Turris-Catania in streaming e tv gratis, cronaca, live

Se invece preferisci guardare la partita in streaming, potrai farlo gratuitamente tramite il sito web ufficiale della Lega Pro o tramite l’applicazione RAI Play, che ti permette di vedere i canali Rai in diretta streaming dal tuo dispositivo mobile o dal tuo computer.

Non ti resta che preparare i pop-corn e goderti la partita tra Turris e Catania, pronti a regalare emozioni e spettacolo agli appassionati di calcio. Buona visione!

