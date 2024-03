La Serie C è uno dei campionati più seguiti nel panorama calcistico italiano, e Sabato 23 marzo 2024 vedremo in campo la Virtus Francavilla contro il Monterosi Tuscia in una sfida avvincente che promette emozioni e gol.

Se sei un appassionato di calcio e non vuoi perderti neanche un minuto di questa partita, ecco dove potrai seguirla comodamente da casa tua, sia in tv che in streaming.

La partita tra la Virtus Francavilla e il Monterosi Tuscia sarà trasmessa in diretta su Rai Sport, il canale sportivo della Rai che offre una copertura completa di numerosi eventi sportivi italiani ed internazionali. Basterà sintonizzarsi sul canale Rai Sport per seguire l’intera partita in comfort sul proprio televisore.

Dove vedere Virtus Francavilla-Monterosi Tuscia in streaming e tv gratis, cronaca, live

Se invece preferisci seguire la partita in streaming, potrai farlo gratuitamente tramite il servizio online gratuito RaiPlay, che permette di guardare in diretta tutti i contenuti trasmessi dalla Rai, comprese le partite di calcio della Serie C. Basterà collegarsi al sito web di RaiPlay o scaricare l’applicazione sul proprio dispositivo mobile per poter godere della partita in diretta streaming ovunque tu sia, con la comodità di poterla vedere su smartphone, tablet o computer.

Non perdere l’occasione di assistere a questa emozionante partita tra due squadre che si sfideranno per ottenere la vittoria e i tre punti in classifica. Prepara i pop corn, invita gli amici e goditi lo spettacolo del calcio italiano con la Serie C. Forza Virtus Francavilla, forza Monterosi Tuscia!

