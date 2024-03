Se sei un appassionato di calcio e non vuoi perderti la partita Fiorenzuola-Pro Patria, valida per la Serie C, in programma sabato 23 marzo 2024, ecco dove potrai vedere l’incontro in TV e in streaming gratuitamente.

Dove vedere Fiorenzuola-Pro Patria in streaming e tv gratis, cronaca, live

La partita sarà trasmessa in diretta su Rai Sport, il canale televisivo della Rai dedicato allo sport, che offre la possibilità di seguire le principali gare di calcio italiano. Potrai quindi sintonizzarti sul canale 57 del digitale terrestre per non perderti neanche un minuto dell’azione sul campo.

Se sei fuori casa e non hai accesso alla TV, potrai comunque seguire la partita in streaming gratuito tramite il sito web RaiPlay, che permette di guardare i canali Rai in diretta da qualsiasi dispositivo, come smartphone, tablet o computer. Basta collegarsi al sito e cercare il canale Rai Sport per goderti la partita comodamente da casa o in viaggio.

Non perdere l’occasione di tifare per la tua squadra preferita e di goderti lo spettacolo del calcio italiano di Serie C in una partita emozionante e combattuta. Che il migliore vinca!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.