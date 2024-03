La terza divisione del calcio italiano, la Serie C, ci regala sempre emozionanti partite e il prossimo sabato 23 marzo 2024 non sarà da meno con il match tra Giana Erminio e Alessandria.

La partita si giocherà alle ore 15:00 e sarà possibile seguirla sia in televisione che in streaming, gratuitamente.

Dove vedere Giana Erminio-Alessandria in streaming e tv gratis, cronaca, live

Per quanto riguarda la trasmissione televisiva, il canale nazionale RAI Sport trasmetterà in diretta la partita su Rai Sport 1, disponibile su digitale terrestre (canale 57), Sky (canale 227) e sul satellite (canale 505).

Se invece preferite seguire la partita in streaming, potrete farlo gratuitamente sulla piattaforma RaiPlay, accessibile sia dal sito web che dall’applicazione mobile disponibile su dispositivi iOS e Android.

Sia Giana Erminio che Alessandria stanno disputando una buona stagione e si prevede quindi un match equilibrato e combattuto, dove entrambe le squadre daranno il massimo per conquistare i preziosi tre punti in palio.

Quindi non vi resta che prendere comodamente posto sul divano, preparare degli snack e tifare per la vostra squadra preferita, godendovi un’emozionante partita di Serie C da casa, comodamente e gratuitamente.

