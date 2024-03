La partita tra Spagna e Belgio, valida per le qualificazioni agli Europei Under 21, si terrà martedì 26 marzo 2024 e sarà possibile seguirla in tv e in streaming gratuitamente.

Per quanto riguarda la trasmissione televisiva, la partita sarà trasmessa in diretta su Rai Sport, canale disponibile sul digitale terrestre e sul satellite. Potrete quindi sintonizzarvi su questo canale per seguire l’emozionante sfida tra le due squadre.

Se preferite seguire la partita in streaming, potrete farlo gratuitamente tramite il sito web ufficiale della Rai, RaiPlay. Basterà collegarvi al sito, cercare la sezione dedicata allo sport e selezionare il canale Rai Sport per poter guardare la partita in tempo reale.

Dove vedere Spagna-Belgio Under 21 in streaming e tv gratis, cronaca, live

Ricordiamo che la partita tra Spagna e Belgio promette di essere molto avvincente, con entrambe le squadre che cercheranno di conquistare i tre punti per avvicinarsi alla qualificazione agli Europei Under 21. Non perdete quindi l’occasione di seguire questo interessante match e tifare per la vostra squadra preferita!

In conclusione, martedì 26 marzo 2024 potrete seguire la partita tra Spagna e Belgio valida per le qualificazioni agli Europei Under 21 sia in tv su Rai Sport che in streaming gratuito su RaiPlay. Non perdetevi questo appuntamento e godetevi lo spettacolo del calcio giovanile europeo!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.