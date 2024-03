Martedì 26 marzo 2024 si terrà una partita amichevole internazionale FIFA tra Ungheria e Kosovo. La sfida si preannuncia interessante e appassionante, con entrambe le squadre desiderose di mettersi alla prova in vista delle prossime competizioni internazionali.

Se sei un appassionato di calcio e non vuoi perderti neanche un minuto di questo match, ecco dove potrai vederlo in TV e in streaming.

In Italia, la partita Ungheria-Kosovo sarà trasmessa in diretta su Rai Sport, il canale televisivo gratuito dedicato allo sport. Potrai quindi seguire l’incontro comodamente da casa tua, collegandoti al canale Rai Sport sul digitale terrestre o sulla piattaforma satellitare.

Dove vedere Ungheria-Kosovo in streaming e tv gratis, cronaca, live

Se non hai la possibilità di guardare la partita in TV, potrai comunque seguirla in streaming sul sito web ufficiale della Rai, RaiPlay. Basterà accedere al sito, cercare la sezione dedicata ai programmi sportivi e cliccare sull’evento in programma per poterlo seguire in diretta streaming, sia da computer che da smartphone o tablet.

In alternativa, potresti valutare l’opzione di utilizzare servizi di streaming sportivi a pagamento, come ad esempio Sky Sport o DAZN, che offrono la possibilità di seguire le partite di calcio in diretta e on demand su diversi dispositivi.

Non perdere l’occasione di assistere a questa interessante sfida tra Ungheria e Kosovo, due squadre pronte a dare il meglio di sé in campo. Prepara i pop-corn, mettiti comodo sul divano e goditi lo spettacolo del calcio internazionale direttamente in TV o in streaming. Buona visione!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.