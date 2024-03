La partita Germania-Israele valida per le Europei Under 21 si terrà martedì 26 marzo 2024 e gli appassionati di calcio non possono davvero perdere questo interessante match. Ma dove poterla vedere comodamente da casa, in tv o in streaming?

Per fortuna, la partita sarà trasmessa in chiaro su diverse emittenti televisive. In Italia, potrete seguire il match su Rai Sport, canale dedicato agli eventi sportivi, che trasmetterà la partita in diretta. Basterà sintonizzarsi sul canale giusto e godersi la partita.

Per chi preferisce seguire la partita in streaming, ci sono diverse opzioni disponibili. RaiPlay, la piattaforma streaming della Rai, permette di guardare Rai Sport in diretta streaming gratuitamente, quindi potrete tranquillamente seguire la partita in ogni momento e ovunque vi troviate.

Dove vedere Germania-Israele Under 21 in streaming e tv gratis, cronaca, live

Inoltre, esistono anche molti siti e servizi che trasmettono eventi sportivi in diretta in modo gratuito e legale. Basta fare una ricerca online per trovare il miglior servizio che si adatta alle proprie esigenze.

Insomma, non c’è davvero scusa per non seguire la partita Germania-Israele delle Europei Under 21 in programma martedì 26 marzo 2024. Basta sintonizzarsi su Rai Sport in tv o su RaiPlay in streaming e godersi al meglio l’emozione del calcio giovanile europeo. Che vinca il migliore!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.