La Premier League ci regalerà oggi martedì 2 aprile 2024 uno scontro ad alta tensione tra West Ham e Tottenham, due squadre che si contenderanno i tre punti in palio in una partita che promette emozioni e spettacolo. Se non vuoi perderti neanche un minuto di questo match, ecco dove potrai vederlo in tv e in streaming gratuito.

Per quanto riguarda la trasmissione televisiva, la partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport, canale dedicato interamente al calcio inglese. Se sei abbonato a Sky, potrai quindi goderti lo spettacolo comodamente dal divano di casa tua.

Se invece non possiedi un abbonamento a Sky ma non vuoi rinunciare a seguire la partita, potrai optare per lo streaming gratuito offerto da alcuni siti web che trasmettono eventi sportivi in diretta. Uno di questi è Rojadirecta, una piattaforma che ti permette di guardare le partite in streaming gratuitamente e in alta definizione.

Dove vedere West Ham-Tottenham in streaming e tv gratis, cronaca, live

Un’altra opzione per seguire West Ham-Tottenham in streaming è tramite l’applicazione Sky Go, disponibile per smartphone, tablet e computer. Basterà effettuare il login con le proprie credenziali Sky e selezionare il canale dedicato alla Premier League per godersi la partita in diretta.

E se sei fuori casa e non hai la possibilità di seguire la partita in tv né in streaming, potrai sempre contare sui numerosi siti web e social network che offrono aggiornamenti live e commenti in tempo reale sulla partita. In questo modo, pur non vedendo le immagini, rimarrai comunque aggiornato sui principali eventi che si susseguiranno durante i 90 minuti di gioco.

Insomma, c’è solo l’imbarazzo della scelta per non perdere West Ham-Tottenham e goderti uno dei match più attesi della Premier League. Che il migliore vinca!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.