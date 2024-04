La partita tra Torres e Fermana, valida per la Serie C, è in programma oggi domenica 7 aprile 2024 e sicuramente suscita grande interesse tra gli appassionati di calcio. Se non sei tra i fortunati che potranno assistere alla partita direttamente allo stadio, ecco dove potrai seguirla comodamente da casa in tv e in streaming, gratuitamente.

La partita sarà trasmessa in diretta su Rai Sport, che ha acquisito i diritti di trasmissione della Serie C. Potrai quindi sintonizzarti sul canale Rai Sport per seguire l’intera partita in tv, senza dover pagare alcun costo aggiuntivo.

Dove vedere Torres-Fermana in streaming e tv gratis, cronaca, live

Se, invece, preferisci seguire la partita in streaming, potrai farlo gratuitamente tramite il sito web RaiPlay, che permette di vedere i programmi Rai in diretta streaming. Basta collegarsi al sito, cercare il canale Rai Sport e potrai goderti la partita comodamente dal tuo computer, smartphone o tablet.

In questo modo, anche se non potrai essere fisicamente presente allo stadio, potrai comunque tifare per la tua squadra preferita e goderti lo spettacolo del calcio in diretta e gratuitamente. Che il migliore vinca!

