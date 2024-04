La partita Recanatese-Carrarese, valida per la Serie C, si terrà oggi domenica 7 aprile 2024 e sarà possibile seguirla in tv e in streaming.

Per quanto riguarda la trasmissione televisiva, la partita sarà trasmessa in diretta su Rai Sport, canale che può essere visionato gratuitamente sui canali digitali terrestri o via satellite.

Dove vedere Recanatese-Carrarese in streaming e tv gratis, cronaca, live

Per quanto riguarda lo streaming, la partita sarà trasmessa anche sulla piattaforma gratuita RaiPlay, dove sarà possibile seguire il match in diretta da qualsiasi dispositivo collegato a internet, come smartphone, tablet o computer.

Queste sono le due principali modalità per poter vedere la partita Recanatese-Carrarese in programma oggi. Non vi resta che sintonizzarvi su Rai Sport o collegarvi a RaiPlay per non perdervi neanche un minuto di gioco e tifare per la vostra squadra preferita!

