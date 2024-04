La partita tra Taranto e Potenza, valida per la Serie C, si terrà oggi sabato 6 aprile 2024 e gli appassionati di calcio non vedono l’ora di vedere questo match incandescente.

Se sei un tifoso e non vuoi perderti neanche un minuto di questa partita, sei nel posto giusto! Ecco dove potrai vedere la partita in TV e in streaming, gratuitamente.

Dove vedere Taranto-Potenza in streaming e tv gratis, cronaca, live

La partita sarà trasmessa in diretta su Rai Sport, canale televisivo che trasmette numerosi eventi sportivi italiani. Basta sintonizzarsi sul canale Rai Sport alle ore 15:00 per non perdere nemmeno un istante di questo match imperdibile.

Ma se non sei a casa e non hai accesso alla TV, puoi comunque seguire la partita in streaming gratuitamente. Basta collegarsi al sito web ufficiale della Lega Pro, che trasmetterà la partita in diretta streaming per tutti gli appassionati di calcio che non vogliono perdersi nemmeno un dettaglio.

Quindi, non c’è scusa per non seguire questa partita emozionante e tifare per la tua squadra del cuore. Prepara i pop-corn, allaccia le cinture e goditi la partita tra Taranto e Potenza, in diretta TV e streaming, gratuitamente! Buona visione a tutti!

