La partita tra Alessandria e Pro Patria, valida per il campionato di Serie C, si terrà oggi sabato 13 aprile 2024 e sarà un match molto atteso dagli appassionati di calcio.

Dove vedere Alessandria-Pro Patria in streaming e tv gratis, cronaca, live

Per chi non potrà essere presente allo stadio per tifare la propria squadra del cuore, c’è la possibilità di seguire la partita comodamente da casa tramite la televisione o in streaming. Ecco dove poter vedere la partita in modo gratuito:

– In TV: La partita tra Alessandria e Pro Patria sarà trasmessa in diretta su Rai Sport, il canale dedicato interamente allo sport della Rai. Basterà sintonizzarsi sul canale 57 del digitale terrestre o sul canale 227 di Sky per non perdersi neanche un minuto di gioco.

– In streaming: Per chi preferisce seguire la partita in streaming, sarà possibile farlo gratuitamente tramite il sito web ufficiale della Lega Pro o tramite l’applicazione RaiPlay, disponibile per smartphone, tablet e smart TV. Basterà accedere al sito o all’applicazione poco prima dell’inizio della partita e cercare il live della partita tra Alessandria e Pro Patria per poterla visualizzare in tempo reale.

Quindi, che tu sia un tifoso dell’Alessandria o della Pro Patria, non perderti l’occasione di seguire questa partita che si preannuncia emozionante e ricca di colpi di scena, comodamente da casa tua e in modo del tutto gratuito. Buona visione!

Il meglio del calcio internazionale è solo su Sky Sport e DAZN. La Champions League è un’esclusiva Sky Sport, ma il mercoledì sarà possibile assistere ad un incontro anche su Mediaset o Amazon Prime. Europa League e Conference League sarà possibile vederle su DAZN e Sky Sport.