Napoli, per il dopo-Zielinski spunta il nome di Matteo Brescianini

Il Calcio Napoli nell’attesa di chiudere questa stagione che sarà ricordata come una delle peggiori dal ritorno in Serie A degli azzurri, non vuole commettere gli stessi errori e programma già in vista della prossima annata. Gli uomini di Aurelio De Laurentiis sono già al lavoro per rinforzare la squadra che affronterà il prossimo campionato (nell’attesa di scoprire quale sarà la coppa europea che disputerà il Napoli, sempre se ci sarà). In mediana serve una rifondazione, specialmente dopo l’addio di Zielinski che è pronto a vestire la maglia dell’Inter. In pole per sostituire il polacco c’è l’italiano Matteo Brescianini.

Brescianini tuttofare, il Napoli punta al gioiello del Frosinone

Il centrocampista italiano è autore di una stagione da incorniciare in quel di Frosinone, la sua duttilità in mediana è diventata rapidamente il suo marchio di fabbrica, diventando il perno della squadra di Di Francesco. Brescianini, che abbiamo potuto apprezzare anche nel 2-2 di qualche settimana fa a Napoli, è quel tipico calciatore che manca agli azzurri, un mediano che può essere mezz’ala e trequartista all’occorrenza e a seconda del modulo scelto.

Sul calciatore ci sono tante squadre italiane che sono pronte a dare l’assalto nel momento in cui si chiuderà la stagione che volge al termine. Sarà importante capire anche il futuro del Frosinone, che ora come ora si trova in piena lotta salvezza. In caso di retrocessione, infatti, la cifra di vendita del calciatore potrebbe leggermente scendere, facendo diventare l’acquisto meno oneroso. Nel frattempo il Napoli è pronto a salutare Zielinski, che oramai è un calciatore dell’Inter a tutti gli effetti, in attesa degli annunci ufficiali che naturalmente arriveranno a contratto scaduto.