Attraverso l’agente Vittorio Petrone, il divin codino Roberto Baggio ha raccontato la scioccante rapina subita ieri sera nel corso della partita Spagna-Italia, partita valida per gli Europei di calcio. L’ex numero 10 della Nazionale italiana si è affidato all’Ansa per narrare quegli incredibili momenti.

Roberto Baggio racconta la scioccante rapina subita: “Sarebbe potuto succedere di tutto”

Queste le parole di Roberto Baggio, che questa mattina ha fatto rientro nella propria villa dopo alcune ore trascorse in pronto soccorso, dove gli sono stati applicati alcuni punti di sutura alla testa:

“Innanzitutto desideriamo, io e la mia famiglia, ringraziare tutti per il grande affetto ricevuto. Davvero grazie. In simili circostanze può accadere di tutto, e per fortuna la violenza subita ha generato solo alcuni punti di sutura alla mia persona, lividi e molto spavento. Ora rimane da superare la paura”.

Baggio è stato colpito con il calcio di una pistola alla fronte, mentre provava a fermare i malviventi che avevano fatto irruzione in casa sua. Poi l’intera famiglia è stata chiusa in uno stanzino, dove ha dovuto suo malgrado attendere la fine della rapina prima di riuscire a liberarsi.

Rapina a casa Baggio, l’ira del figlio Mattia: “Andate via, è proprietà privata!”

Grande tensione questa mattina, quando il figlio di Roberto, Mattia, ha inveito contro alcuni giornalisti e curiosi che avevano assediato l’entrata di casa: “Andate via, questa è una proprietà privata!” sarebbero state le sue parole.