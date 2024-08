La nuova dirigenza della Turris non ci sta. In seguito ad alcune critiche rivolte all’operato del gruppo comandato da Ettore Capriola, la società ha diramato un duro comunicato attraverso il sito ufficiale, nel quale invita i detrattori a disertare lo stadio Amerigo Liguori di Torre del Greco. Di seguito il testo integrale.

La Turris attacca pubblicamente con un comunicato chi critica la nuova dirigenza: “Non venite più allo stadio”

“La S.S. TURRIS CALCIO S.R.L. comunica di aver letto, su alcune pagine Facebook, dei commenti poco costruttivi nell’attuale delicata fase di riorganizzazione dell’azienda sportiva TURRIS.

La nuova proprietà del club sta facendo importanti investimenti per risanare la società e tali commenti sono irrispettosi dei sacrifici fatti e ci fanno riflettere se sia stato utile salvare la società.

Si invitano tutti coloro che credono di avere la soluzione rapida a tutte le problematiche quotidiane che stiamo affrontando, a mettere mano alla loro tasca ed a rischiare i loro soldi cosi da avere la possibilità di dimostrare di sapere fare meglio di noi. Chi non rischia il proprio capitale ha un limite nel sindacare le scelte di coloro che invece lo rischiano.

La società ha bisogno di serenità e tranquillità per operare per il bene dell’azienda sportiva TURRIS 1944. Si invitano tutti quelli che davvero hanno a cuore la TURRIS ad isolare definitivamente questi pochi soggetti che remano contro la TURRIS. Questi soggetti sono invitati a non venire allo stadio, la Turris non ha bisogno di loro.

Dateci una mano a spazzare via definitivamente chi non vuole il bene della Turris”.