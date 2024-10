Tragedia in Serie C: morti tre giovani tifosi del Foggia al rientro da Potenza

Sono ore tragiche per tutti gli appassionati del calcio italiano e non solo. Nella serata di ieri, sulla Potenza-Melfi è avvenuto un gravissimo incidente che ha tolto la vita a tre ragazzi di 13, 17 e 21 anni. I giovani erano su un mini-van guidato dal padre di una delle tre vittime di ritorno dall’Alfredo Viviani di Potenza dopo aver seguito il loro Foggia in trasferta. La causa dell’incidente sembra essere stato un sorpasso troppo azzardato che ha portato il mezzo a scontrarsi con una vettura che arrivava dal senso opposto.

Tragedia in strada, tre tifosi del Foggia morti a seguito di un incidente stradale

I tre ragazzi deceduti erano tutti su un minivan – condotto dal padre di una delle vittime – che viaggiava sulla statale 93 tra Potenza e Melfi, con in tutto nove persone a bordo: il mezzo si è scontrato frontalmente con un’auto che procedeva in senso opposto. Ma nell’incidente è rimasto coinvolto anche un pullman, che trasportava altri tifosi foggiani. Sul luogo dell’incidente è poi giunto anche il sindaco di Potenza che sui social ha aggiunto: “Il nostro cuore è avvolto da un profondo dolore. In questo momento di grande tristezza, voglio esprimere la mia più sincera vicinanza alle famiglie. Non ci sono parole che possano alleviare il loro dolore, ma possiamo unirci nel ricordo di questi giovani, delle loro speranze e dei loro sogni che ora risuonano nel silenzio”.

Poche ore dopo sono arrivate anche le parole della sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo: “Ho appena appreso del terribile incidente stradale avvenuto a Potenza, una tragedia che colpisce e addolora ognuna e ognuno di noi. La città tutta si stringe attorno ai familiari e amici delle vittime”.