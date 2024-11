Nel corso del programma in onda su Rai Tre ‘Lo stato delle cose’, Massimo Giletti ha lanciato una vera e propria bomba che rischia di minare la serenità di uno dei due club di Milano, mettendo alla gogna pubblica un ‘calciatore famosissimo’.

Giletti, “Un calciatore di Inter o Milan ha picchiato una ragazza, ho il video”: chi è

Giletti ha infatti raccontato di aver ricevuto un video in cui un giocatore di una delle due squadre di Milano avrebbe picchiato una ragazza: “si vede tutto e le cose non sono confutabili. Si tratta di un calciatore famosissimo, era in stato confusionale”, ha affermato. Nel filmato, il calciatore si sarebbe scagliato contro la ragazza, facendola cadere. Non contento, l’avrebbe poi sollevata per colpirla nuovamente. Il video mostrerebbe anche il calciatore mentre sfascia un muro e altri oggetti, aggiungendo ulteriori elementi di violenza alla già scioccante vicenda.

Giletti, sottolineando di non poter mostrare le immagini né rivelare l’identità essendoci delle indagini in corso, ha poi aggiunto che “se metti un simbolo rosso sul volto e fai queste cose, sei poco adatto al sistema”, riferendosi alla campagna portata avanti dalla Lega Serie A nel corso dell’ultimo weekend ‘un rosso alla violenza’ in cui calciatori e allenatori sono scesi in campo con segno rosso sul viso.

Ma chi è il calciatore che sta provocando l’indignazione generale? Ebbene, secondo quanto raccontato il 9 ottobre scorso da Fabrizio Corona, si tratterebbe di Theo Hernandez del Milan. Il re dei paparazzi più di un mese fa aveva lanciato la notizia, che sembra essere la medesima comunicata da Giletti, di aver ricevuto un video in cui il rossonero, in una nota discoteca di Milano, avrebbe picchiato una ragazza da ubriaco.

Una teoria chiaramente da confermare, che potrà essere verificata solo dagli inquirenti che stanno svolgendo le indagini e che sono in possesso del video.