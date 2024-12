ESCLUSIVA/ Turris, Colantonio: “Non tornerei come presidente ma darei una mano alle giuste condizioni”

Siamo entrati in una settimana calda per la Turris, la data del 16 dicembre si avvicina sempre di più e le incognite sul futuro dei corallini aumentano ora dopo ora. Si è parlato tanto di trattative e pochissimo di calcio giocato, dove anche il gruppo squadra ha accusato il momento incappando in tre sconfitte nelle ultime quattro partite.

La questione che tiene banco però è legata al futuro societario, sono state tante le voci di queste settimane. Si è parlato di un avvicendamento con l’arrivo di Ievolella, per poi passare alla “sirena argentina”, fino ad arrivare al ritorno di Antonio Colantonio. Proprio l’ex presidente ai nostri microfoni ha voluto spiegare bene la situazione attuale.

Colantonio torna a parlare della Turris e mette in chiaro il suo “aiuto”

In mattinata l’ex presidente della squadra corallina è stato intercettato dalla redazione di Vesuvio live sulle ultime voci che parlavano di un suo ritorno alla presidenza corallina. Lo stesso Antonio Colantonio ha però smentito ogni indiscrezione ed ha precisato le condizioni per un suo ritorno. Non da presidente, su questo è stato chiaro, ma precisa che in caso di richiesta d’aiuto è pronto a dare una mano.

“Sarei disposto ad entrare in gioco solo con una coalizione senza una maggioranza alle giuste condizioni. Ma come presidente no. Per ora non ho avuto nessun contatto né col sindaco né con Capriola. Io sono sempre pronto e disposto ad aiutare la Turris e nel caso ci fossero le giuste condizioni non mi tirerei indietro, ma ribadisco che non tornerei a fare il presidente della squadra. Posso assicurarvi però che non ho avuto nessun contatto con i diretti interessati in merito a questa situazione negli ultimi giorni”.