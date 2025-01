Roberto Carlos divorzia: ha 11 figli da 7 donne, vive nel centro sportivo del Real Madrid

Roberto Carlos, secondo divorzio: ha 11 figli, ora vive nel centro sportivo del Real Madrid

All’età di 51 anni, l’ex calciatore del Real Madrid Roberto Carlos si è trovato a risiedere nel centro sportivo di Valdebebas, dopo una tumultuosa separazione dalla sua seconda moglie, Mariana Luccon, con cui si era sposato nel 2009 e dalla quale ha avuto due dei suoi undici figli.

Una famiglia numerosa e dispersa in tutto il mondo, come lo stesso Roberto Carlos ha rivelato di recente durante il programma Fiesta.

Ha comunicato la conclusione del suo matrimonio, ma ha anche ricordato che ha vissuto situazioni molto più complicate: l’ambasciatore dei Blancos ha undici figli, nati da sette compagne provenienti da vari Paesi, e attualmente sta affrontando un divorzio difficile, complicato dalla divisione di un patrimonio che supera i 160 milioni di euro.

Roberto Carlos divorzia da Mariana Luccon: ora vive nel centro sportivo del Real Madrid, ha 11 figli da 7 donne diverse

In un’intervista con Josep Pedrerol, l’ex calciatore ha fatto chiarezza sulla sua vita personale e sulla vasta famiglia che ha costruito nel tempo.

Ha rivelato di avere undici figli da sette donne diverse: “Sette di loro vivono in Brasile, uno è in Messico, uno in Ungheria che risiede ad Alicante, mentre gli altri sono in Brasile“. A questo si aggiunge la separazione da Mariana Luccon, sua moglie per 15 anni e madre di Manuela e Marina, con cui abitava nei pressi di Madrid. Questo è il suo secondo divorzio, ma la sua vita è stata caratterizzata da relazioni con donne di diverse nazionalità.

Il divorzio si sta rivelando piuttosto complesso e la spartizione di un patrimonio superiore ai 160 milioni di euro sta rendendo il procedimento molto lungo: i suoceri vivono ancora in una delle proprietà e la moglie è rimasta nell’abitazione principale insieme alle figlie, per cui Roberto Carlos ha deciso di trasferirsi temporaneamente nel centro sportivo del Real Madrid, squadra di cui è ambasciatore da alcuni anni, dopo aver concluso la sua carriera sportiva.

Per il brasiliano si tratta del secondo divorzio, dopo quello con Alexandra Pinheiro, madre di tre dei suoi undici figli. Tuttavia, nel corso degli anni ha intrattenuto diverse relazioni che hanno notevolmente ampliato la sua famiglia: in un’intervista rilasciata qualche anno fa alla Gazzetta dello Sport, aveva candidamente ammesso di non riuscire a ricordare esattamente quante fossero le sue compagne: “Ho avuto solo due mogli. È più difficile contare le donne con cui ho avuto figli”.