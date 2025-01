Milan-Cagliari: dove vedere la partita in tv e streaming, probabili formazioni

Sabato 11 gennaio 2025, il Milan ospita il Cagliari allo Stadio Giuseppe Meazza per un match della 20ª giornata di Serie A. Ecco come seguire l’incontro e quali potrebbero essere le formazioni in campo.

Dove Vedere Milan-Cagliari in TV

Sky Sport : La partita sarà trasmessa su vari canali Sky, tra cui: Sky Sport Calcio (canale 202) Sky Sport 251 Sky Sport 4K per un’esperienza di visione in altissima definizione.

La telecronaca sarà affidata a Riccardo Gentile e Luca Marchegiani.

Dove Vedere Milan-Cagliari in Streaming

Sky Go : Gli abbonati a Sky possono usufruire del servizio di streaming Sky Go su PC, smartphone, e tablet.

NOW: Anche gli abbonati a NOW possono vedere la partita in streaming live, con la flessibilità di abbonamenti mensili o giornalieri.

Orario e Informazioni Aggiuntive

Orario : Il calcio d’inizio è previsto per le 20:45 CET.

Stadio: Stadio Giuseppe Meazza, Milano.

Probabili Formazioni

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez; Musah, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; Morata. All. Conceiçao.

Il Milan, sotto la nuova guida di Sergio Conceição, cerca di mantenere alta la pressione per un posto in Champions League, mentre il Cagliari di Claudio Ranieri mira a raccogliere punti preziosi per la lotta salvezza. Questo match rappresenta un’occasione per entrambe le squadre di dimostrare il proprio valore, con il Milan che vuole sfruttare il fattore campo e il Cagliari che spera in una sorpresa.

Per goderti Milan-Cagliari, assicurati di avere un abbonamento a Sky o NOW. Con le probabili formazioni in campo e tutto il contesto necessario, sei pronto per vivere il calcio di Serie A nel comfort di casa tua. Buona visione