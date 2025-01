Atalanta-Juventus, dove vederla in tv e streaming gratis

La partita tra Atalanta e Juventus, valida per la 19ª giornata del campionato di Serie A, si annuncia come una delle sfide più attese di questa stagione. Ecco tutte le informazioni su come seguire il match sia in televisione che in streaming, con un occhio anche alle opzioni gratuite.

Dove vedere Atalanta-Juventus di questa sera in TV e streaming, anche gratis

Orario e luogo

La partita si giocherà questa sera, martedì 14 gennaio 2025, con inizio alle 20:45 CET presso il Gewiss Stadium di Bergamo.

Diretta TV

Sky Italia : La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport . Gli abbonati possono sintonizzarsi sui canali dedicati al calcio di Sky per non perdersi alcun momento dell’incontro.

: La partita sarà trasmessa in diretta su . Gli abbonati possono sintonizzarsi sui canali dedicati al calcio di Sky per non perdersi alcun momento dell’incontro. DAZN: Anche DAZN trasmetterà la partita in diretta per i suoi abbonati. Questo significa che potrete seguire l’incontro tramite l’applicazione DAZN su smart TV, console di gioco, o dispositivi come Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Diretta Streaming

Sky Go : Gli abbonati Sky hanno accesso al servizio streaming Sky Go, che permette di vedere la partita su dispositivi mobili come smartphone, tablet, e PC.

: Gli abbonati Sky hanno accesso al servizio streaming Sky Go, che permette di vedere la partita su dispositivi mobili come smartphone, tablet, e PC. DAZN : Oltre alla TV, DAZN offre anche la possibilità di vedere la partita in streaming attraverso la loro piattaforma.

: Oltre alla TV, DAZN offre anche la possibilità di vedere la partita in streaming attraverso la loro piattaforma. Mediaset Infinity: Per chi non ha un abbonamento a Sky o DAZN, ma desidera seguire la partita, Mediaset Infinity offre la possibilità di guardare alcuni match in streaming, anche se per questa specifica partita non sembra essere disponibile gratuitamente. Tuttavia, per altre partite o eventi, può essere un’alternativa da considerare.

Opzioni Gratis

Streaming Gratuito : Purtroppo, per la partita di questa sera, non ci sono opzioni ufficiali per vedere il match in streaming completamente gratuito. Tuttavia, ci sono spesso siti web o piattaforme che trasmettono partite di calcio illegalmente. Si raccomanda di usare queste fonti con cautela a causa dei rischi legali e di sicurezza informatica associati.

: Purtroppo, per la partita di questa sera, non ci sono opzioni ufficiali per vedere il match in streaming completamente gratuito. Tuttavia, ci sono spesso siti web o piattaforme che trasmettono partite di calcio illegalmente. Si raccomanda di usare queste fonti con cautela a causa dei rischi legali e di sicurezza informatica associati. Bar e Pub: Se siete alla ricerca di un’esperienza sociale e non volete spendere per un abbonamento, molti bar e pub locali trasmettono le partite della Serie A. Potreste trovare un locale nel vostro quartiere che trasmetta la sfida Atalanta-Juventus.

Probabili Formazioni

Atalanta : Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic, Lookman; De Ketelaere. Allenatore: Gasperini.

: Carnesecchi; Scalvini, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic, Lookman; De Ketelaere. Allenatore: Gasperini. Juventus : Di Gregorio; Cambiaso, Kalulu, Gatti, McKennie; Locatelli, Thuram; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Motta.

: Di Gregorio; Cambiaso, Kalulu, Gatti, McKennie; Locatelli, Thuram; Nico Gonzalez, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Motta.

Non perdetevi questa emozionante sfida tra due squadre che hanno mostrato un grande livello di gioco in questa stagione. Ricordate che per seguire il calcio in modo sicuro e legale, l’abbonamento a piattaforme ufficiali come Sky o DAZN è l’opzione migliore. Buona visione!