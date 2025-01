Nainggolan shock: arrestato in Belgio per traffico internazionale di cocaina

La notizia dell’arresto di Radja Nainggolan per contrabbando di droga è stata ampiamente riportata dai media belgi e confermata dalla procura di Bruxelles. Nainggolan, che ha giocato in squadre come Inter, Roma, Cagliari e Spal, è stato coinvolto in un’indagine che riguarda l’importazione di cocaina dal Sud America attraverso il porto di Anversa per la successiva distribuzione in Belgio.

L’operazione ha visto la polizia federale effettuare 30 perquisizioni domiciliari in diverse località, tra cui Anversa e Bruxelles.

Radja Nainggolan arrestato per traffico internazionale di droga

Secondo quanto riportato, Nainggolan è stato arrestato e attualmente è sotto interrogatorio. Il procuratore di Bruxelles ha sottolineato il rispetto della presunzione di innocenza, evitando quindi di rilasciare ulteriori dettagli sull’indagine.

È interessante notare che Nainggolan era appena tornato in campo, segnando un gol direttamente da calcio d’angolo tre giorni prima dell’arresto, nell’esordio con il Lokeren-Temse in Serie B belga. Questo evento si contrappone drammaticamente al suo arresto avvenuto questa mattina.

Non è la prima volta che Nainggolan ha problemi con la legge; nel 2022, ad Anversa, era stato arrestato per guida senza patente, in stato di ebbrezza e per eccesso di velocità.

Questi precedenti potrebbero influenzare la percezione pubblica della sua situazione attuale, ma è importante sottolineare che ogni accusa deve essere valutata nel contesto delle prove e del diritto alla presunzione di innocenza.